Erdogan | malore in diretta tv - Video

(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Lieve" per il presidente turco Recep Tayyipintv. Ieri seraha dovuto interrompere brevemente un'intervista televisiva ina causa di quelli che ha poi descritto come problemi di stomaco. I telespettatori che seguivano aveva in realtà già confessato l'omicidio subito dopo in una chiesa, urlando di aver ucciso un uomo si sono ritrovati con le trasmissioni bloccate dopo che il 69enne leader turco non è riuscito a rispondere a una domanda sulle sue promesse elettorali. Dal microfono si sono sentite voci ovattate, le telecamere non inquadravanoe l'intervistatore si è alzato. Poi, in sottofondo, si è sentita una voce esclamare "Oh no!". Poi ancora il leader turco ha ripreso e concluso l'intervista, affermando appunto che l'intensità della ...

La decisione è arrivata in seguito a unaccusato in diretta tv ieri sera. In base a quanto reso noto oggi,è stato vittima di una congestione . 'Purtroppo a causa dei troppi impegni ...Il presidente turco Recep Tayyipha cancellato tutti gli impegni previsti per la giornata di oggi, 26 aprile, dopo ilavuto ieri durante una trasmissione televisiva su Ülke TV. "Come consigliato dai medici, oggi ...Turchia:per, il medico lo mette a riposo Il presidente turco Recep Tayyipha cancellato il programma odierno e 'rimarra' a riposo su consiglio del medico'. La decisione e' arrivata in ...

Erdogan cancella gli impegni elettorali dopo un malore in diretta tv TGCOM

Dopo circa 15 minuti, il presidente turco è tornato a parlare in diretta con i giornalisti affermando di essersi assentato a causa di un'influenza intestinale e di accusare stanchezza a causa dei molt ...“Lieve malore” per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in diretta tv. Ieri sera Erdogan ha dovuto interrompere brevemente un’intervista televisiva in diretta a causa di quelli che ha poi descritt ...