Entra in vigore il divieto di sosta per i selfie | fate attenzione | previste multe salatissime

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In tempi di condivisione di tutto e tutti sui social network, ilpuò diventare addirittura una questione di ordine pubblico. Ecco la nuova ordinanza che sta facendo discutere. Ai divieti diin città eravamo abituati da un pezzo, ma quelli “per” sono una novità senza precedenti e un segno dei tempi. Tant’è: dopo l’ordinanza emessa dal sindaco di Portofino, Matteo Viacava, la suggestiva Piazzetta sul mare e il romantico molo Umberto I, spesso presi letteralmente d’assalto dal traffico pedonale, saranno considerati d’ora in poi “zone rosse” condi trattenersi per gli ormai immancabili. Ilscatta per chi decide di intrattenersi troppo a lungo per scattarsi una fotografia nei luoghi simbolo di Portofino. (Ilovetrading.it)O meglio, il ...