Enrico Borghi dice addio al Pd e sceglie Italia Viva | attacco alla Schlein e il benvenuto di Renzi

(Di mercoledì 26 aprile 2023)ha lasciato il Partito Democratico per abbracciare il movimento di Matteo. Una scelta motivata con undirettosegretaria Ellye al partito dei dem. Dall’altra parte un contento ed orgogliosoal Pd eha annunciato in una intervista a Repubblica la sua uscita dal partito e il passaggio in Itala, il movimento guidato da Matteo. Accuse pesanti lanciate ...

- In aperta polemica con il nuovo corso di Elly Schlein che - dice- rappresenta una mutazione genetica mentre con Renzi si può costruire una casa per l'elettorato moderatoEsulta Matteo Renzi per il nuovo acquisto di Italia viva. Il senatoreha deciso di lasciare il Pd di Elly Schlein perché "è diventato la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dialoga", come ha ...matteo renzi matteo renzi

Terremoto politico non solo a livello locale dopo l'annuncio del senatore ossolano di approdare nella formazione politica guidata da Matteo Renzi ...Il partito che metteva assieme gli ex comunisti dei Ds e gli ex democristiani di sinistra della Margherita era nato da meno di un anno e alla Direzione del 19 dicembre 2008 Massimo D’Alema pronunciò i ...