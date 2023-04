Ennesimo tradimento al Pd di Schlein | porta in faccia | va con Forza Italia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) «La cosa non mi stupisce perché ci sono delle interlocuzioni in corso da giorni». L'ufficialità non c'è, ma tra gli eurodeputati del Partito Democratico, così come tra quelli dila notizia corre veloce: Caterina Chinnici, deputata dem al Parlamento europeo, sarebbe pronta a lasciare la delegazione Pd che fa parte del gruppo S&D per aderire a quella degli azzurri, che invece aderisce al Ppe. I canali ufficiali non confermano, ma fonti autorevoli di entrambi gli schieramenti danno il passaggio per «praticamente fatto». La diretta interessata contattata al telefono dall'Andkronos, non ha risposto. Ma dai suoi colleghi arrivano conferme sui rumors. Dal versante azzurro viene confermato un «abboccamento» ma allo stato non sarebbe stata presa alcuna decisione sul trasloco dell'europarlamentare siciliana, figlia di Rocco Chinnici, ...