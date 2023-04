Emma Marrone torna con il singolo Mezzo mondo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Èil nuovodi, primo estratto del disco di inediti a cui sta lavorando Èil nuovodi, fuori in radio e digitale venerdì 28 aprile! Sonorità fresche e nuove sfumature vocali, unainedita che dopo aver giratorisulle scene musicali con una nuova maturità stilistica. In uscita per Capitol/Universal Music,è stata scritta e composta da Francesco Tarducci,, Jacopo Ettorre e Francesco Catitti e prodotta da Katoo e Zef. Il brano è il primo estratto dal prossimo disco di inediti a cui l’artista sta ...

' Mezzo Mondo " è il nuovo singolo diche uscirà questo venerdì, 28 aprile! Si tratta del primo brano estratto dal prossimo disco di inediti a cuista lavorando, in uscita 4 anni dopo il precedente Fortuna . Lo scorso ...Una prima volta impreziosita dalla partecipazione di una grande amica, una sorella maggiore che con lui aveva già condiviso il palco dell'Ariston pochi mesi fa:ospite di Lazza all'...Giuseppe Giofrè Amici lo ha vinto, nel 2012. Era l'undicesima edizione dello show dei miracoli di Maria De Filippi , e da lì erano già uscite star allora in erba come, Alessandra Amoroso e Annalisa. Il pubblico si innamorò del ballerino di Gioia Tauro, del suo talento, del suo ciuffo di capelli a coprire l'occhio destro. E del suo sorriso perfetto. ...

Lavoro, concerto del 1° Maggio: anche Emma sul palco a Roma quotidianodipuglia.it

Emma Marrone, una delle voci più apprezzate della musica italiana, sta per fare il suo grande ritorno sulla scena musicale con un nuovo singolo intitolato Mezzo Mondo. In uscita venerdì 28 aprile per ...Concerto del 1 Maggio a Roma: ci sarà anche Emma Marrone sul palco. "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul ...