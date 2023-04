(Di mercoledì 26 aprile 2023) La nuova era diD'. Da mezzobusto campione di ascolti ne l Tg1 della sera a conduttrice di programmi, nonché ora addirittura pure autrice. Cinque puntate di '' , in onda ...

La nuova era diD'. Da mezzobusto campione di ascolti ne l Tg1 della sera a conduttrice di programmi, nonché ora addirittura pure autrice. Cinque puntate di 'Vittime collaterali' , in onda su Rai1 il ...... se nel 2020 Amadeus scelse le giornaliste Laura Chimenti eD'e nel 2021 ospitò Giovanna Botteri, stavolta punterebbe su Giorgia Cardinaletti. Marchigiana, 35 anni, Cardinaletti ...... Sabrina Ferilli , Ferzan Ozpetek (per il quale è apparsa in Le fate ignoranti - La serie ), Tosca d', Ermal Meta , Nina Zilli e anche Pino Quartullo , padre della sua prima figlia, nata ...

Emma D'Aquino su Rai1: «Con Vittime Collaterali restituisco voce a chi non la possiede» leggo.it

La nuova era di Emma D’Aquino. Da mezzobusto campione di ascolti nel Tg1 della sera a conduttrice di programmi, nonché ora addirittura pure autrice. Cinque puntate di ...Un film umbro conquista il Roma Film Corto Fest – Premio Internazionale Roberto Rossellini. Ad aggiudicarsi il Premio Cinema Solidale è stato "La Rosa Blu" un cortometraggio di Davide Cincis e Geppi d ...