Emanuela Orlandi | ritrovata una misteriosa lettera indirizzata al fratello Pietro | “Bugie su Wojtyla | vergognati” Lui replica | “L’ho già cestinata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “Non è certo il primo a scriverci ma mi dispiace che questal’abbiano lasciata a mano, nella buchetta postale di mia madre in Vaticano – quindi sarà uno interno allo Stato Pontificio – col rischio che la leggesse lei, perché ci sarebbe rimasta malissimo. Per quanto mi riguarda, già”: cosìcommenta a FqMagazine laa luiieri nella cassetta della posta dell’appartamento dove vive sua madre Maria Pezzanodi 93 anni. Lo stesso da cui il 22 giugno del 1983 scomparve come inghiottita dal nulla sua figliache non ha più potuto abbracciare. La famiglia, lo ricordiamo, è una delle poche residenti nello Stato Pontificio. ...