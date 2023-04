Elly Schlein posa per Vogue e svela | «Ho una consulente d’immagine esperta in armocromia | Enrica Chicchio»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Probabilmente a qualche vecchio partigiano e soprattutto a qualche dirigente ex comunista sarà stato nascosto, ma proprio il 25 aprile mentre veniva fotografata nelle piazze della liberazione,appariva insul sito diItalia che accompagnava con una bella intervista di Federico Chiara gli insoliti scatti di Enrico Brunetti (in collaborazione con Dorothea Orsini, Fulvia Tellone, Simone Belli Agency e con la post produzione di Big Sky Studios). Insolita perché tutto fin qui si sarebbe pensato di un segretario del Pd meno che vederlo innegli studi fotografici della rivista più famosa della moda mondiale. Ma anche perchéall’intervistatore un piccolo vezzo. «Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in ...

Dopo la vittoria dialle primarie del Pd, c'era stato anche l' addio dell'ex ministro Beppe Fioroni e dell' ex senatore Andrea Marcucci.Dopo le numerose voci in serata è arrivata una presa di posizione ufficiale di fonti del Pd di: 'Non ne sappiamo nulla ma certo risulterebbe al quanto stupefacente che, dopo aver ...L'uscita del senatore Enrico Borghi dal Pd , direzione Italia viva, anticipata ieri dall'interessato su Repubblica , agita le acque sia nel Terzo Polo che al Nazareno di, che da prima ...

Il PD di Elly Schlein perde ancora pezzi: pronta all'addio anche Caterina Chinnici, verso Forza Italia Open

“Ci danno sempre per morti ma Italia Viva è più viva che mai”. Matteo Renzi non nasconde la soddisfazione per il ‘colpo’ battuto con l’ingresso di Enrico Borghi che lascia il Pd per aderire a Italia V ...NOVI LIGURE - Sabato 29 aprile, la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein arriverà in Piemonte.