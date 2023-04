(Di mercoledì 26 aprile 2023) «La gente ha bisogno di vedere più persone come me nel mondo», ha dichiarato la modella apprezzando labambola con ladi: «Per me significa molto che i bambini potranno giocare con la bambola e imparare che ognuno è diverso»

... 7 cose da sapere guarda le foto Leggi anche › Sofia Jirau è la prima modella con sindrome di Down scelta da Victoria's Secret ›, la modella con la sindrome di Down ...Il passo successivo è avvenuto con il mascara L'Obscur , valorizzato dai lineamenti di, una ragazza affetta dalla sindrome di Down. E poi Ole Henriksen , il brand svedese che regala ...La serie è stata creata da quest'ultimo con Brette Bill Lawrence, ovvero gli autori di ... Joel, che è uno dei pochi sopravvissuti, deve far uscire, una ragazza di 14 anni, da una ...

Ellie Goldstein condivide un messaggio importante sulla prima Barbie con la sindrome di Down Vanity Fair Italia

«La gente ha bisogno di vedere più persone come me nel mondo», ha dichiarato la modella apprezzando la prima bambola con la sindrome di Down: «Per me significa molto che i bambini potranno giocare con ...La Mattel l'ha creata insieme a un'associazione allo scopo di rendere la sua linea di bambole più inclusiva. La modella Goldstein: "I bambini hanno bisogno di vedere più persone come me" ...