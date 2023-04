Elisabetta Gregoraci e i ladri nella sua casa di Montecarlo | “Maledetti”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sono passati quasi due anni manon riesce a dimenticare la notte da incubo in cui si è Perizona Magazine.

Famiglie allargatee Flavio Briatore sono separati da tanto tempo, eppure hanno saputo trovare il giusto equilibrio per poter regalare felicità al loro Nathan Falco. Il manager ...Il maxi yacht era stato sequestrato nel 2010, al largo della Spezia, mentre il manager era a bordo cone il figlio.A sostenere Nathan durante il debutto nella moda non è stato solo Flavio Briatore, ma anche mamma. La collezione comprende tutto il necessario per una vacanza di circa 5 giorni, ...

Elisabetta Gregoraci rilancia la stampa mimetica anni Duemila: il look sfiora i 5000 euro Stile e Trend Fanpage

Avete visto Nathan, il figlio di Flavio Briatore Il ragazzino è cresciuto parecchio fino a superare il padre in altezza, guardate.La stampa camouflage è il dettaglio trendy del nuovo look griffato di Elisabetta Gregoraci, che ci riporta dritti agli anni Duemila ...