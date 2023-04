Elezioni a Latina | Federlazio a confronto con Coletta e Celentano | dove e quando

(Di mercoledì 26 aprile 2023)– In vista delle prossimeamministrative del 14 e 15 maggio, la, come da consuetudine, ha organizzato una mattinata di incontri con i due candidati sindaco del Comune, Matildee Damiano. Gli incontri, che si terranno venerdì 28 aprile presso la sededi Piazza Mercato 11, vedranno la partecipazione rispettivamente alle ore 10:00 della candidata del centro-destra Matildee alle ore 11:30 del candidato del centro sinistra Damiano. Moderati dalla Direttrice, Stefania Dottori, gli incontri avverranno alla presenza del Presidente Marco Picca e di una rappresentanza del mondo ...

L’ex Sindaco di Latina Damiano Coletta, in corsa per le elezioni di maggio sostenuto dal Pd e dal Movimento 5 stelle, ieri con i delegati dell’Anpi ha festeggiato il 25 aprile al Parco Falcone e Borse ...Ospite di Fratelli d’Italia partecipa a un incontro alla Stoà alla presenza anche della candidata sindaco Matilde Celentano ...