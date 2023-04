Elezioni 2023 | Elly Schlein a Fiumicino a sostegno di Ezio Di Genesio Pagliuca sindaco

(Di mercoledì 26 aprile 2023)– La campa elettorale entra nel vivo anche a, cittadina del litorale romano che il 14 e il 15 maggio sarà chiamata alle urne per rinnovare ile la composizione del Consiglio comunale. E giovedì 27 aprile, la nuova segretaria del Partito Democratico,, sarà proprio aper sostenere la corsa per la fascia tricolore diDi, già vicedurante l’Amministrazione Montino bis, oggi candidato della coalizione di centrosinistra. L’appuntamento è alle ore 20.30, al chiosco “Caino e Abele” di via Torre Clementina. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su ...

Il presidente promette di tornare in campo domani in vista dellepresidenziali del 14 maggio. Per oggi aveva in programma tre appuntamenti in altrettante province della Turchia. Ieri sera ...... oggi riposerò a casa', ha scritto su Twitter il leader turco annunciando che non potrà partecipare ai comizi elettorali in programma in tre diverse città turche, in vista delledel 14 ...Ucraina: al via la conferenza bilaterale sulla ricostruzione È in corso da stamane a Roma la conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina. Una rinascita che il governo punta a far passare ...

Seçim 2023 - Speciale elezioni 2023 Turchia (7ª puntata) (25.04.2023) Radio Radicale

Spazio ai giovani su Rpiunews.it nell'Aprenu speciale elezioni, trasmissione d'approfondimento in onda stasera alle 21 in streaming su www.rpiunews.it a cura di Paola Peluso ed Antonio D'Amore. Sarann ...