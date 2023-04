Elettrificazione a impatto neutrale | la strada di Audi tracciata dal direttore Italia Fabrizio Longo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il brand manager, in una intervista esclusiva a ilGiornale.it, racconta i successi ottenuti dalla casa dei quattro anelli e i prossimi traguardi. E poi avverte: "No ai fantasmi sull'elettrico. La transizione può diventare una reale opportunità"

"Elettrificazione a impatto neutrale": la strada di Audi tracciata dal ... ilGiornale.it

Il brand manager Audi Italia, Fabrizio Longo, in una intervista esclusiva a ilGiornale.it, racconta i successi ottenuti dalla casa dei quattro anelli e i prossimi traguardi. E poi avverte: "No ai fant ...Il focus sulla faticosa diffusione della motorizzazione elettrica e il dibattito sullo stop ai motori termici nel 2035 rischia di far passare in secondo piano un aspetto importante dell’automotive: il ...