Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS | domanda entro le 14 del 27 aprile

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Alle ore 14 di domani 27è fissata la scadenza per la presentazione dellafinalizzata all'inserimento neglidelladelle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS. I termini sono contenuti nell'avviso ministeriale dell'11. Le domande si presentano su Istanze online. L'articolo .

...specifica misura che riguarda i docenti abilitati all'insegnamento o che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero (questi saranno inseriti in coda in appositi...... pubblicato in GU il 22 aprile u.s., presenta alcune misure relative alla scuola, tra cui la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno e relativiper il ...... con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o neglidelle graduatorie GPS. Se il titolo ...

Domanda elenchi aggiuntivi Gps, cosa verificare sul PDF della domanda inoltrata [VIDEO] Orizzonte Scuola

Riforma pensioni: "Quota 41 arriverà presto", le parole del sottosegretario del lavoro e delle politiche sociali Claudio Durigon.Gli alunni con disabilità nelle scuole italiane sono arrivati a 316mila. Servono sempre più insegnanti di sostegno. Dal 23 aprile sono in vigore nuove norme per reclutarli, anche tra chi ha conseguito ...