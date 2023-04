Electric Boat Show Milano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Appassionati di nautica ecologica siete invitati: da venerdì 12 a domenica 14 maggio, dalle 9 alle 18, si svolgerà l’di, una tre giorni fieristica e di convegni dedicati al mondo della nautica che invaderà l’idroscalo di. Dopo il successo della prima edizione nel 2022, con oltre 10.000 presenze, anche quest’anno il “mare di” farà da palcoscenico all’esposizione e alle prove in acqua dedicati alla mobilità elettrica e al mondo della nautica, con l’obiettivo di coinvolgere sia gli addetti ai lavori, sia il grande pubblico dell’area metropolitana. Sarà possibile provare le barche direttamente sullo specchio d'acqua nato per il traffico degli idrovolanti e naturalmente approfondire ogni tipo di conoscenza con la tecnologia della nautica da diporto a ...

Torna EBS -Show. La seconda edizione dell'evento dedicato alla nautica elettrica. Appuntamento dal 12 al 14 maggio all'idroscalo di Milano. Ci sarà anche Vaielettrico. A zero emissioni nel 'mare' ...

