Ed Sheeran sotto processo per plagio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo aver vinto la causa di un presuntodi Shape of You, il cantante si ritrova sul banco dei testimoni per un altro brano, Thinking Out Loud, che sarebbe troppo simile a una canzone del 1972

Edosservazione per violazione del copyright, dal momento alcune parti della sua hit " Thinking Out Loud " del 2014 sarebbero troppo simili ad un brano di Marvin Gaye del 1972 " Let's ...accusa la progressione degli accordi L'esito del processo - secondo il New York Times - ... Gli avvocati disostengono che gli accordi sono elementi costitutivi generici. Nei documenti ......

Sotto accusa 'Thinking out loud' ritenuta troppo simile a 'Let's get it on' di Marvin Gaye. E’ iniziato il processo che vede la disputa tra ‘Thinking Out Loud’ di Ed Sheeran e ‘Let’s Get It On’ di Mar ...“Mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore”, aveva dichiarato Ed Sheeran, durante l’annuncio del nuovo album, in uscita il 5 maggio, “Subtract”. Il ri ...