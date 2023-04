Ed Sheeran si racconta su Disney+

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ed(Us) Come un improbabile bambino balbuziente è diventato una delle più grandi superstar della musica mondiale? E’ questa una delle domande alle quali promette di rispondere Ed: Oltre la Musica, il documentario di Disney + dedicato alla nota popstar che sarà rilasciato mercoledì 3 maggio. Per la prima volta, il cantante apre le porte e offre una panoramica completa della sua vita privata, mentre esplora i temi universali che ispirano la sua musica. Questa serie segue Ed dopo aver appreso una notizia che gli ha cambiato la vita ele sue difficoltà e i suoi trionfi durante il periodo più difficile che abbia vissuto. Mescolando archivi personali esclusivi e mai visti prima, attualità, interviste autentiche con la moglie e i suoi cari ed esibizioni intime in location cinematografiche, la serie offre la ...

EYES CLOSED - EDAncora una canzone di Edche, come ho già detto prima, è uno dei ... Marco Ligabue con 'Nel Metaverso con te'che l'amore carnale nell'era virtuale potrebbe non ......- Cala il sipario su 'Il Fantasma dell'Opera' a Broadway GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Ed... magari per suonare quei pezzi inediti registrati, come lui stesso, su nastri ritrovati ...Per la prima volta Edapre le porte offrendo una panoramica sulla sua vita privata, oltre a quella musicale. Dopo aver appreso una notizia che gli ha cambiato la vita,le difficoltà ...

Testo e traduzione di Boat: Ed Sheeran racconta il naufragio tra le ... Music Fanpage

Come un improbabile bambino balbuziente è diventato una delle più grandi superstar della musica mondiale E’ questa una delle domande alle quali promette di rispondere Ed Sheeran: Oltre la Musica, il ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Gianluca Modanese, racconta una perdita in 'Pop Corn (6 Novembre) e ci crea una playlist ...