Ecco tutta la verità su Giorgia Amici | la bomba-gelosia | ora è tutto chiaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si confessano in una lunga intervista al settimanale Chi. I due ballerini e coach didi Maria De Filippi hanno un feeling particolare nel talent show di canale Cinque. Un feeling che è emerso anche in alcune performance che i due hanno condiviso sul palco. Al punto che qualcuno ha anche parlato di una presuntadella cantantesul suo compagno, un po' troppo vicino alla Cuccarini. Ma Emanuel Lo sgombera il campo dalle malelingue e risponde in modo: "Da sempre io e lei siamo fan l'uno dell'altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro.mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato di piu? alla costruzione del balletto, che e? poi quello che amo fare. Cosi?, quando mi ...