Ecco perché i capelli diventano bianchi Ma è possibile evitarlo?

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ti sei mai chiestoi tuoigrigi quando invecchi? Un team di ricercatori di New York ha affermato di aver identificato la causa principale nelle cellule staminali, e ciò significa che presto si potrebbe scoprire un modo per invertire il processo di invecchiamento naturale dei. Le cellule staminali – appartenenti a un campione di topi – prese in esame dallo studio (pubblicato di recente sulla rivista Nature) sono i melanociti, i quali sono responsabili della produzione della melanina, che dà colore alla nostra pelle, ai nostri occhi e alla nostra chioma. Man mano che iinvecchiano, i melanocitipian piano più “pigri” e non riescono a svolgere come di consueto il loro lavoro. Proprio il “blocco” dei melanociti nei follicoli piliferi ...