Ecco il nuovo Patto di stabilità Per l' Italia una correzione annua di 8 miliardi meno che con le vecchie regole

(Di mercoledì 26 aprile 2023) C'è più flessibilità: nuovi percorsi nazionali di riduzione del debito in 4 anni estensibili a 7, possibili procedure per disavanzo eccessivo dall’anno prossimo ma senza rigidità. Gentiloni: “Oggi inizia una nuova storia. Collaboreremo con gli Stati per superare le divergenze”. La Germania minaccia battaglia, l'Olanda apre