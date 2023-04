E T L' Extraterrestre | Steven Spielberg si pente di aver tolto le pistole dal film | È stato un errore

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Secondonessundovrebbe essere rivisto per gli standard odierni, ecco perché sidella scelta dieliminato le armi da E.T. L'si è pentito dieliminato tutte le armi presenti in E.T. L', editando ilper adeguarlo a una moderna sensibilità. Nel corso del Time 100, il regista ha ammesso di essersi pentito delle modifiche al suo classico del 1982, eliminando le armi impugnate dalla polizia in una scena per il 20° anniversario delha rimpiazzato le armi da fuoco con walkie talkie, ma ora rimpiange la scelta spiegando che "nessundovrebbe essere ...