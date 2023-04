«È rassicurante sapere che chi è iscritto su Raya ha superato una selezione»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Cosa spinge le persone a scegliere servizi come quello che viene offerto da, app di dating che – come pianifica di fare anche Tinder – prevede il pagamento di un abbonamento e il costante investimento di somme di denaro per accedere alle conversazioni con un match e per continuare a inviare messaggi? Ne abbiamo parlato con il dottor Matteo Radavelli, psicologo e psicoterapeuta specializzato – tra le altre cose – in problemi relazionali. LEGGI ANCHE >>> Simone Biles (che si è sposata con il suo match) e le altre star che hanno fatto riparlare di, l’app di dating per ricchi Matteo Radavelli su: «Non è una questione di disponibilità economica» Il parere dello psicoterapeuta in merito ae simili parte dall’assunto che i soldi, con la scelta di iscriversi su queste app, c’entrano poco: «Non ne ...