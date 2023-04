“È nata la mia bimba!” Fiocco rosa per l’ex UeD | dopo il dolore torna il sorriso con l’arrivo di Ginevra

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023)percorteggiatrice di Uomini e Donne. Prima davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi, poi la decisione di mettere in campo le proprie potenzialità tentando la carriera come influenzer: la 28enne è riuscita a conquistare nel tempo il cuore dei fan. E anche in occasione dell’annuncio della gravidanza,UeD non ha esitato a raccontare a tutti la verità: “Non è sempre facile ma ho capito chi davvero conta nella mia vita e chi invece può anche non farne parte. Io a mia figlia darò tutto l’amore del mondo e accanto a me c’è sempre la mia famiglia”. La figlia di Vittoria Deganello è. La nota influencer, com’è noto, ha vissuto i 9 mesi di gravidanza da sola. Un percorso decisamente più delicato ma davanti al quale ha deciso di prendere in mano il proprio ...