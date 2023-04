È davvero l’ora di un decoupling geopolitico? Scrive l’amb Castellaneta

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nei giorni scorsi ha fatto discutere la visita del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in Cina. Il leader sudamericano, tornato in carica a gennaio, aveva riacceso le speranze dell’Occidente dopo che il regime di estrema destra di Jair Bolsonaro aveva allontanato il Brasile dalla comunità internazionale a suon di dichiarazioni razziste, negazionismo sanitario, e la ripresa della deforestazione dell’Amazzonia. Speranze che sono state però in parte disattese, dato che con le sue dichiarazioni Lula è sembrato smarcarsi dal rapporto con Europa e Stati Uniti. L’ex sindacalista ha infatti preso posizione contro l’Ucraina, affermando che gli Stati Uniti dovrebbero “smetterla di fomentare la guerra e cercare la pace con la Russia”; inoltre, ha rilanciato il progetto di una moneta comune dei Brics (di cui fanno parte anche Russia, India, Cina e Sudafrica) esprimendo l’auspicio di ...