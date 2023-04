(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’Inter questa sera ospiterà a San Siro la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: Simoneragiona sulla probabile formazione (vedi articolo) e per il reparto offensivo pensa di affidarsiuna volta a Edin. Ora però serve che il bosniaco si sblocchi!RSI ? L’Inter stasera scenderà in campo a San Siro per affrontare la Juventus. E con il Derby d’Italia si decreterà anche la prima finalista della Coppa Italia di questa stagione. Nessuna delle due squadrecommettere passi falsi e Simonespera che i suoi facciano propria la spinta che riceveranno da San Siro. Anche perché il risultato di 1-1, ottenuto nella gara di andata della semifinale, rendetutto possibile. Il tecnico sta perciò ragionando sulla probabile ...

...ricca di gol - nei tre precedenti stagionalisono mai state segnate più di tre reti - eè ... Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;, Lautaro ......dovesse giocare Milik, con Di Maria a sostegno sulla trequarti. INTER (3 - 5 - 2) : Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez,. ...Assieme a, comunque, là davanti dovrebbe esserci Lautaro , ovvero il tandem del mercoledì (o ... Rispetto al campionato, comunque, Inzaghicambierà soltanto l'attacco. Alla fine, gli unici ...

Dzeko non si sblocca, ma Inzaghi vuole affidargli (ancora) l’attacco Inter-News.it

Di fianco a Lautaro, meglio Dzeko o Lukaku Sarà uno dei tormentoni delle prossime due settimane nerazzurre, in cu l'Inter si gioca tutto: questa sera il ritorno della semifinale di Coppa Italia con l ...Attesa finita: stasera, in un San Siro ancora sold-out, in campo Inter e Juventus per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I veleni dell'andata, terminata 1-1, non sono ancora sopiti e già ci ...