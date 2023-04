Dybala | 'Mou è il Re della Roma | io sono solo un pedone E su Cr7'

La sorpresa arriva sul re e la regina di questa Roma, conche 'incorona' Mourinho come re e tutta la squadra come regina, perché "tutti possono essere protagonisti". L'accoglienza a Roma "La ...Oltre al ko Mourinho è preoccupato per le condizioni die Llorente. Paulo ieri è stato ... Contro i rossoneridovrà decidere se schierare Kumbulla o proporre la difesa a 4 come con la ..., paradossalmente, è quello che preoccupa meno. L'intervento bruttissimo di Palomino per ... Restano problemi enormi perche senza Smalling quest'anno ha subito 7 gol in 2 partite e mezza. ...

Dybala: "La Roma è unica. Mou è un fenomeno e a CR7 ho detto... che lo odiavo" La Gazzetta dello Sport

L’argentino si racconta nella sua prima stagione in giallorosso La stagione che sta vivendo, la prima con la maglia della Roma, Dybala se la ricorderà per sempre. Sia per il calore e l’affetto sincero ...Protagonista del nuovo contenuto dal titolo “Scacco Capitale” - prodotto da DAZN con la collaborazione dell’AS Roma è stato l’attaccante argentino Paulo Dybala, che sullo sfondo del Colosseo si raccon ...