Dybala | «Ho iniziato a giocare a scacchi da bambino | aiutano molto la testa e la concentrazione»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In un’intervista condotta da Diletta Leotta per Dazn,parla della sua esperienza a Roma e del suo passato. La conduttrice e il jolly della Roma hanno alle spalle il Colosseo e davanti a loro una sempliceera. Glisono il gioco preferito del fantasista, che loa tenere la mente allenata e lucida: «Per lae per lagli. Hoda: prima guardavo tanto mio papà poi piano piano hocon lui. Con il tempo le partite per lui diventavano più difficili fino a che, un giorno, sono riuscito a vincere»., associando ogni pezzo a ...