Dybala | «Ho detto a Cristiano Ronaldo che lo odiavo»

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Paulopotrebbe non esserci per lo scontro diretto Roma-Milan in programma sabato 29 aprile, ma sicuramente l’impatto dell’argentino nella Capitale è stato molto importante per portare i giallorossi a giocarsi un posto nelle prime quattro del campionato e arrivare alle semifinali di Europa League. Del suo approdo nella Capitale e anche del rapporto con L'articolo proviene da Calcio e Finanza.