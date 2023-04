Dybala e la 'mask' in onore di Roma

La storia della'La storia dellanasce un po' qua al Colosseo. Da bambino guardavo tanti film su Roma, la città, i gladiatori. Il film 'Il Gladiatore' l'avrò visto 20 volte ...... c'è chi dice che annusi l'incavo della mano, chi ci vede un 3, e chi invece magari più appassionato di calcio vede una specie di omaggio alla celebre '' di Paulo. L'esultanza ...Dopo otto minuti, Paulospinge la Roma in avanti, fa il gesto dellasotto la curva granata, e quando la sfida è appena cominciata fa saltare il piano tattico preparato da Juric. La sfida ...

L’argentino si racconta nella sua prima stagione in giallorosso La stagione che sta vivendo, la prima con la maglia della Roma, Dybala se la ricorderà per sempre. Sia per il calore e l’affetto sincero ...Le grandi prestazioni di Jalen Brunson nella serie contro i Cleveland Cavaliers hanno inevitabilmente acceso i riflettori sul playmaker dei New York Knicks, che ha trascinato i suoi sul 3-1 nella seri ...