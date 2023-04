Duplice omicidio a Verona | fermato il figlio della coppia assassinata

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le forze dell’ordine hanno arrestato aun uomo di 55 anni con l’accusa di. Vittime i suoi genitori, i cui cadaveri sono stati ritrovati nella loro abitazione il pomeriggio del 25 aprile. Giacevano senza vita da ore, probabilmente dalla sera del 24 aprile. Le vittime sono Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, rispettivamente di 75 e 73 anni: vivevano ne quartiere di Borgo Roma, a. Gli inquirenti si sono subito messi sulle tracce del, Osvaldo Turazza, poi arrestato con l’accusa di. La polizia presso l’abitazione dei coniugi veronesi assassinati. Foto Ansa/Filippo VeneziaCosa è successo aLa dinamica del delitto è tuttora in fase di ricostruzione da parte ...

Fotogallery - Verona, marito e moglie trovati uccisi in casa nella notte Bitonto, scontro tra auto: 4 morti indaga la polizia Milano,al quartiere Corvetto UN MORTO Sparatoria a Fara ......gli indizi di colpevolezza anche attraverso l'interrogatorio dell'uomo ad opera del Pubblico Ministero in esito al quale l'indagato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per...- - > Ildi Verona. Ha telefonato alla Guardia di finanza, Osvaldo Turazza, e ha confessato di aver ucciso i propri genitori, papà Giampaolo e mamma Vilma Vezzaro, nel loro appartamento di ...

Coniugi uccisi a coltellate, arrestato il figlio: il movente forse legato alla droga L'Arena

Svolta nelle indagini sul duplice omicidio avvenuto a Verona, nel quartiere di Borgo Roma. È stato arrestato il figlio di Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, i due coniugi di 75 e 73 anni trovati privi ...VERONA - Un duplice omicidio è stato scoperto nel tardo pomeriggio del 25 aprile a Verona nel quartiere di Borgo Roma. Le vittime sono marito e moglie, Giampaolo Turazza e Vilma ...