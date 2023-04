Duplice omicidio a Verona | coniugi trovati morti in casa | fermato il figlio

... gli inquirenti si sono subito messi sulle tracce del figlio, un uomo di 55 anni, poi arrestato con l'accusa di. Le vittime sono Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro , rispettivamente ...È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il figlio dei coniugi trovati ieri senza vita in un appartamento a Verona, nel quartiere Borgo Roma. Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, ...Sono stati trovati in un lago di sangue nella loro abitazione di via Aquileia a Verona, Borgo Trento. Indagini in corso...a Verona: marito e moglie uccisi in casa, fermato il figlio E' una vera e propria tragedia quella che si è consumata, presumibilmente lunedì, in via Aquileia, Borgo Roma, a Verona. I ...

Coniugi uccisi a coltellate, arrestato il figlio L'Arena

20.25 A Verona, morti in casa moglie e marito Un duplice omicidio è stato scoperto a Verona, nel quartiere di Borgo Roma a un paio di chilometri dal centro. Le vittime sarebbero moglie e marito, una ...