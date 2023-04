Dune | Parte 2 | la descrizione del trailer lanciato al CinemaCon 2023 da Zendaya e Timothee Chalamet

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il primodi2 di Denis Villeneuve è stato proiettato ale anche se non è stato diffuso online, è trapelata unadettagliata del contenuto. Hype alle stelle per2 dopo il lancio delmostrato in anteprima al pubblico deldi Las Vegasdurante la presentazione di Warner Bros. A introdurre il nuovo materiale video sono intervenute le stare Timothéeinsieme al regista Denis Villeneuve. Nonostante l'uscita simultanea su HBO Max, il primo, è stato uno dei maggiori incassi del 2021 per Warner quell'anno, guadagnando 108,3 milioni in patria e 402 milioni globali. La pellicola ha ...