Droga | sequestrati a Savona 85 kg di cocaina e arrestato trafficante albanese

(Di mercoledì 26 aprile 2023), 26 apr. (Adnkronos) -unsorpreso a recuperare un carico dinascosto in un container depositato nell'area doganale del porto di Vado Ligure e che, arrivato a Vado Ligure a bordo della M/n 'Maersk Penang' proveniente dall'Ecuador con un carico di banane, è stato individuato dai funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di, durante l'ordinario monitoraggio dei flussi commerciali marittimi che interessano gli hub portuali die Vado Ligure, rivolto in particolare alle spedizioni transnazionali di merci provenienti da aree geografiche considerate a rischio. Il contenitore, una volta sbarcato dalla nave, è stato sottoposto ad una accurata ispezione congiuntamente ai Finanzieri del Comando ...

Vado Ligure. Un ragazzo di 21 anni , di nazionalità albanese e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo essere stato sorpreso a recuperare un carico dinascosto in un container all'interno dell'area doganale del porto di Vado Ligure.... che hanno rinvenuto la somma in contanti di 1.100 euro che aveva nascosto nella sella dello scooter e che sono statiin quanto verosimile provento dell'attività di spaccio. Controlli ...Il pregiudicato è stato tuttavia bloccato e perquisito dagli operanti, che hanno rinvenuto la somma in contanti di 1.100,00 che aveva nascosto nella sella dello scooter e che sono stati...

Droga: sequestrati a Savona 85 kg di cocaina e arrestato trafficante ... La Nuova Sardegna

Savona, 26 apr. (Adnkronos) – Arrestato un albanese sorpreso a recuperare un carico di droga nascosto in un container depositato nell’area doganale del porto di Vado Ligure e che, arrivato a Vado Ligu ...L'uomo è stato sorpreso mentre, dopo essersi introdotto furtivamente nell'area portuale, armeggiava nel container sospetto ...