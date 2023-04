Drammatico incidente nel Barese | frontale tra due auto Morti 4 giovani | 2 feriti gravi

L'si è verificato lungo la strada provinciale 231 tra Modugno e Bitonto, vicino a Bari. Oltre alle quattro vittime, che avrebbero tra i 17 e i 27 anni, ci sono altri due feriti che sono ...... nelimpatto ci sarebbero tre feriti di cui due in condizioni critiche. Sul posto sono in atto le operazioni di soccorso e di accertamento della dinamica dell'accaduto. L'ha ...San Mauro la Bruca .in Cilento . Un ragazzino di soli 15 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo aver travolto con la sua bicicletta un cinghiale. I dettagli L'è avvenuto a San Mauro La ...

Drammatico incidente sulla Messina-Catania: tre feriti, due sono gravissimi Gazzetta del Sud

Quattro giovani morti e due feriti gravi . È il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto, in ...Uno scontro tra un'auto e una moto sulla carreggiata in direzione Messina. L'incidente ha bloccato il transito veicolare in direzione Messina ...