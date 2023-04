Dove migrano i rapaci

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) INIZIATO SABATO 22 APRILE IL NUOVO CAMPO DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE DEL BRACCONAGGIO AIMIGRATORI ORGANIZZATO DALLA LIPU DAL 28 AL 30 APRILE L’”ADORNO DAY”: TRE GIORNI TRA INCONTRI FORMATIVI, OSSERVAZIONI ORNITOLOGICHE ED ESCURSIONI LUNGO IL SENTIERO DEI FALCHI Parma, 26 aprile 2023 – Due settimane ad osservare e difendere dai bracconieri imigratori e le cicogne che in questo periodo attraversano in gran numero lo Stretto di Messina per dirigersi verso le aree di nidificazione. Ma anche tanta formazione, divulgazione naturalistica e coinvolgimento dei cittadini con l”Adorno Day” (28-30 aprile), un evento per scoprire la bellezza del fenomeno migratorio, anche sul campo, e i problemi di bracconaggio che ancora insistono sul versante calabrese dello Stretto. E’ partito sabato 22 aprile, per concludersi il prossimo 6 maggio, il ...