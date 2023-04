Doppiata la boa del 25 aprile | dritti verso il primo maggio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ieri, come d’abitudine, gli italiani hanno celebrato, i più laicamente, un importante evento: la liberazione del Paese dall’invasione nazista alla fine dell’ultimo, fatti i dovuti scongiuri, conflitto mondiale. Peccato che, per buona sorte non in dimensioni preoccupanti, non sempre il significato autentico di laico, tollerante, è ben interpretato. Se quel marziano che atterrò a Roma negli anni ’50 sulla penna di Ennio Flaiano, potesse dire la sua, senza dubbio si dichiarerebbe perplesso per la scorretta interpretazione che parte degli italiani fa di quanto accadde all’epoca. Non solo immediatamente prima di quel giorno, ma per un periodo consistente di tempo, caratterizzato quest’ ultimo da una forte instabilità sociale. Va da sé che essa era generata da un degrado della politica che era andato oramai del tutto fuori controllo. Lo stesso sarebbe stato ricondotto nei ranghi solo da una ...