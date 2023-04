Dopo Fioroni anche Borghi fa “bye bye” a Elly Schlein | «Il suo Pd è un partito estremista»

Il Partito democratico continua a perdere pezzi.l' addio di Giuseppe, ex ministro dell'istruzione per il governo Prodi,il pesante addio di Andrea Marcucci , ex capogruppo dem al Senato, oggi arriva il terzo annuncio. Il senatore ...Tutti contro Elly Schlein . No, non stiamo parlando degli avversari politici bensì degli stessi dem.gli addii di Beppee Andrea Marcucci , non si escludono nuove fuoriuscite. Tra queste quelle dell'ex parlamentare Andrea Romano e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, ma anche ...Estratto dell'articolo di PaNa. Per 'il Giornale' ELLY SCHLEIN Elly Schlein è già finita in un cul de sac. L'ala cattolica insorge nel Pd e minaccia la scissione.gli addii di Beppee Andrea Marcucci sarebbero in uscita ...

Dopo Fioroni, anche Marcucci lascia il Pd: «Non rinnovo la tessera ...

Il Pd perde pezzi. Enrico Borghi lascia il partito e si scaglia contro Elly Schlein: "Ha ridotto i dem a un partito massimalista" ...L'annuncio sulle pagine social, l'ex senatore storico del Pd non rinnova la tessera del partito. Ecco l'effetto Elly Schlein ...