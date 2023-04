Cane senza padrone Il fratello di Patrizia La Marca, proprietario del cane, ha deciso di rinunciare sia a esso che all'altro esemplare femmina, un meticcio. Il rottweiler e la meticcia sono ora nel ...Patrizia, lo ricordiamo è morta dopo essere statada un cane rottweiler a Soldano , (i cani erano due, maschio e femmina, ma uno dei due ha effettivamente morso la) nell'entroterra di ...da un rottweiler. L'unica difesa realistica è diminuirne la taglia Nei giorni scorsi si è consumata in Liguria l'ennesima tragedia annunciata. Unaè statada un... ...

Donna sbranata dal rottweiler ad Imperia, nessuno paga per il mantenimento del cane TGCOM

Si trova in un canile e probabilmente ci resterà per molto tempo il rottweiler che ha attaccato e ucciso Patrizia La Marca a Soldano, in provincia di Imperia. La donna è stata aggredita mentre stava d ...Il fratello della vittima Patrizia La Marca e proprietario del cane ha rinunciato all’esemplare ma questo ha portato l’Asl a rivolgersi al comune ...