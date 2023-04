Si sono svolti a Pianura i funerali di Rosa Gigante , la donna di 72 anni, madre del salumiere tiktokerDe Caprio 'mollica o senza' , uccisa nel suo appartamento da una vicina di casa. Folla e commozione nella chiesa di San Giorgio Martire . Presente il figlio, anima del ...I volontari dell'associazione avevano bisogno di ammodernarenuove attrezzature hardware e ... In oltre dieci anni di attività, infatti, il laboratorio hacirca 400 vecchi computer recuperati ...San Francesco ci hala fraternità " che è rispetto, giustizia, libertà e amore " come stile e come messaggio da condivideretutti, in particolarecoloro che si sentono affascinati da ...

Donato “con mollica o senza, dolore e lacrime ai funerali della madre uccisa dalla vicina leggo.it

Si sono svolti a Pianura i funerali di Rosa Gigante, la donna di 72 anni, madre del salumiere tiktoker Donato De Caprio "con mollica o senza", uccisa nel suo appartamento da ...Lamezia Terme - Verrà presentato giovedì 27 aprile alle 18.00 al Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme il volume scritto da Eugenio Donato dal titolo: 'L'abbazia di Sant'Eufemia e il suo territor ...