Don Bosco – Consegna di droga in pieno giorno | tre arresti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) – Che c’è di male nelre un borsone a un’altra persona in? Nel dubbio, i carabinieri hanno intuito che fosse loro compito accertare il contenuto del borsone. Hanno controllato e dentro hanno rinvenuto 10 chilogrammi di hashish. E’ successo ieri al Quadraro, vicino a Don. I militi hanno notato in via Calpurnio Fiamma uno strano movimento. Da un’auto con una donna al posto di guida è sceso un ragazzo di 17 anni con un borsone che ha provveduto are a un uomo che attendeva in un’auto parcheggiata nel lato opposto della carreggiata. L’intervento dei carabinieri ha portato al sequestro dell’hashish e all’arresto delle tre persone: la donna di 33 anni, l’uomo di 32 e il ragazzo, tutti e tre con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’auto guidata ...

