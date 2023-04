Docente tutor e orientatore | retribuzione | punteggi aggiuntivi | nomina | candidatura | corso di formazione Tutte le nostre FaQ

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Al via le procedure per la selezione delle figure dele quella dell’che consentiranno l’avvio delle attività curricolari di orientamento destinate agli studenti delle circa 70 mila classi del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Per facilitare la comprensione delle procedure pubblichiamo leFaQ. L'articolo .

orientatore: si tratta di due figure diverse, che opereranno nelle classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado dall'anno scolastico 2023/24. Non docenti in più ...dall'anno scolastico 2023/24 il Ministero ha avviato la procedura di candidatura per la formazione. I docenti devono essere iscritti in piattaforma attraverso la scuola, ma non vi è ...

Al Newton-Pertini, 120 mila euro, a Montagnana 4.179 I docenti aiuteranno gli studenti nel percorso post diploma ...Saranno stanziati 150 milioni, si comincia con gli ultimi tre anni delle scuole superiori. Il ministro: questi docenti dovranno aiutare i colleghi a personalizzare la formazione degli studenti.