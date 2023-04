(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr (Adnkronos) - L'aula del, con 79 voti favorevoli, nessun contrario e 39 astensioni, ha approvato il Dl su emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione. Il provvedimentoall'esame della

...verde dell'Aula del Senato al Dlcon misure in materia di emissione e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digirale e di semplificazione della sperimentazione. I ...E' iniziata, con la relazione di Antonella Zedda (FdI), la discussione generale sul Dl, approvato dalla commissione Finanze del Senato con modifiche rispetto al testo presentato dal Governo. Il voto sul provvedimento e' previsto oggi nel pomeriggio dopo l'informativa del ...Un nuovo rapporto della startupSoldo, condotto sulla base di un sondaggio di Ipsos, ha... ... Ila gennaio I dipendenti pagano imposte doppie degli autonomi Falso I dipendenti non ...

Dl Fintech: via libera del Senato, passa alla Camera Il Tirreno

“In Italia è ancora fortissima la richiesta di contanti da parte dei cittadini, per questo ci siamo inventati un sistema che dia la possibilità ai negozi di ...Il mercato italiano è in ritardo nell’open finance, l’open innovation applicata ai servizi finanziari, ma ci sono aziende, banche e società che la fanno. Ecco una lista ...