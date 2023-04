Disabili gravi | avanti con la legge di iniziativa popolare | la soddisfazione di Alaia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadiper persone conpatologietanti fa un altro importante passo. Per la seconda volta è stata esaminata dalla Commissione Sanità della Regione in un incontro con il Comitato Diritto alla Cura, promotore della. All’incontro erano presenti, oltre al presidente della Commissione Vincenzo, i consiglieri regionali Franco Picarone, Valeria Ciarambino, Roberta Gaeta, Vittoria Lettieri, Antonella Piccerillo, Carmela Fiola e la dr.ssa Libera D’Angelo, consigliera del Presidentee da sempre sensibile a queste tematiche. Per il Comitato erano presenti: il primo firmatario della proposta diGerardo Pagano, la portavoce del Comitato ...

Nelle RSA i pazientinon vengono curati bene perché non ci sono le professionalità giuste. Il risultato è che i malati si aggravano e vanno in ospedale, con un considerevole costo per la sanità ...Con "Togo - joy of life", la grande festa dell'inclusione, arriva per la prima volta a Modena la mototerapia per bambinio malati. Le iniziative sono in programma dal 28 al 30 aprile ...105 riguardo all'assistenza ai(eliminazione del referente unico). Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news della scuola in primo piano, oggi: https://...

Commissione regionale Sanità: esaminata la legge di iniziativa popolare per i disabili gravi SalernoToday

Fa un altro importante passo avanti la Legge di iniziativa popolare per persone con gravi patologie disabilitanti che per la seconda volta è stata esaminata dalla Commissione Sanità della Regione Camp ...Gli alunni con disabilità nelle scuole italiane sono arrivati a 316mila. Servono sempre più insegnanti di sostegno. Dal 23 aprile sono in vigore nuove norme per reclutarli, anche tra chi ha conseguito ...