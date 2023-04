Diodato sulla libertà | “Ma non lo vedi quanto sei piccolo | quanto sia piccola e insignificante la vita di un essere umano | formica sacrificabile davanti a interessi enormi”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ha scelto parole semplici ma estremamente efficaci e profonde – di quelle che vanno dritte al cuore –per celebrare alla sua maniera il 25 aprile. E lo ha fatto dal palco de Le Iene, nella puntata dello show di Italia1 andato in onda ieri sera, con un importante monologo che ha spaziato dal senso dialla scelta che ancora oggi molti sono costretti a fare tra lavoro, ambiente e salute. Il riferimento era ovviamente alla sua città, Taranto, dove ogni anno in occasione del 1° maggio realizza la manifestazione UnoMaggio Taranto Libero e Pensante, di cui è direttore artistico. Poi, in chiusura del suo intervento, si è esibito cantando la canzone simbolo della Festa della Liberazione, Bella Ciao, con Belén Rodriguez e gli altri conduttori, Max Angioni, Nathan Kiboba e Eleazaro Rossi. IL MONOLOGO DIA LE IENE TRA 25 ...

Poi, in un momento successivo, dedica il suo monologo anche all'altra importante festa di primavera, quella dei lavoratori, parlando dell' evento 1maggio di Taranto e della dolorosa

