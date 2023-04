Dimarco stende la Juve e porta l' Inter in finale di Coppa Italia

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) AGI - L'è la prima finalista dellaFrecciarossa 2023: dopo l'1-1 nella sfida d'andata strappato in extremis all'Allianz Stadium, ai nerazzurri basta un gol diper eliminare lantus e aggiudicarsi il pass per l'ultimo atto della manifestazione. A San Siro finisce 1-0 il ritorno del faccia a faccia tra le squadre di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri: sarà quindi il tecnico ex Lazio ad andarsi a giocare il 24 maggio, nel 'suo' vecchio stadio, la possibilità di alzare al cielo la secondaconsecutiva contro la vincente dell'altra sfida tra Fiorentina e Cremonese. Passano neanche tre giri di lancette dal fischio d'inizio e i nerazzurri costruiscono la prima grande chance: Barella crossa al centro, Lautaro non tocca, poi Dzeko ...