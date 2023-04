Dimarco | «Gol più importante oggi o Riad? Il prossimo che faccio»

(Di mercoledì 26 aprile 2023)ha parlato a Mediaset dopo Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il giocatore si è espresso così dopo l’1-0 che ha sancito l’accesso alla finale di Roma GRANDE PARTITA ? Federicosoddisfatto al termine del match: «Abbiamo fatto un’ottima partita, era quello che volevamo. Grande partita. Gol più? Ilche. Ora pensiamo partita dopo partita, ci siamo ritrovati. Abbiamo passato il turno in Champions e conquistato la finale di Coppa Italia. Segreti? Il gruppo fa tanto,parte di un gruppo di bravi ragazzi. Dimostrano quello che valgono sempre». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

AGI - L'Inter è la prima finalista della Coppa Italia Frecciarossa 2023: dopo l' 1 - 1 nella sfida d'andata strappato in extremis all'Allianz Stadium , ai nerazzurri basta undiper eliminare la Juventus e aggiudicarsi il pass per l'ultimo atto della manifestazione. A San Siro finisce 1 - 0 il ritorno del faccia a faccia tra le squadre di Simone Inzaghi e ...MILANO. L'Inter è la prima finalista della Coppa Italia Frecciarossa 2023: dopo l'1 - 1 nella sfida d'andata strappato in extremis all'Allianz Stadium, ai nerazzurri basta undiper eliminare la Juventus e aggiudicarsi il pass per l'ultimo atto della manifestazione. A San Siro finisce 1 - 0 il ritorno del faccia a faccia tra le squadre di Simone Inzaghi e ...Sa far tutto, anche degli assist di rara bellezza ed efficacia: il primo vanificato in avvio da Lautaro e Dzeko, il secondo trasformato inda. Ispirato. (22' st Brozovic 6: ordinato e ...

15' | Gol di Dimarco (Inter-Juventus 1-0) | Video Sport Mediaset

Ironie e sfottò dopo l'1-0 del Meazza: un gol di Dimarco regala la finale ai nerazzurri di Inzaghi e il web impazzisce ...MILANO (ITALPRESS) – Vittoria di misura dell’Inter che a San Siro batte per 1-0 la Juventus e accede alla finale di Coppa Italia.