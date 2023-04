Digiuno terapeutico | un promettente modello nutrizionale per la salute

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’epidemia di obesità e la sindrome metabolica sono in crescita esponenziale in tutto il mondo e hanno un impatto notevole sullapubblica. Pertanto, è stato necessario cercare nuovi approcci nutrizionali per contrastare gli effetti fisiopatologici. Attualmente, abbiamo a nostra disposizione molti modelli alimentari che si diversificano per il numero dei pasti giornalieri e il tempo che intercorre tra un pasto e il successivo, riducendo o aumentando il tempo di. Nel mondo occidentale si è soliti consumare tre pasti principali giornalieri: la colazione, il pranzo e la cena, cui viene spesso consigliato di aggiungere uno spuntino a metà mattina e uno spuntino a metà pomeriggio. Tuttavia, il numero dei pasti non è uno standard universale ed è un comportamento sorprendentemente recente nella storia umana. Diversamente, la pratica del ...