Diffidati Inter-Juventus | i nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’eventuale finale Coppa Italia

(Di mercoledì 26 aprile 2023)contronel ritorno delle semifinali di2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 26 aprile, con però un occhio attento ai: in casa nerazzurra infatti, sono addirittura 7 i. Si tratta di Onana, Dimarco, Gosens, Brozovic, Correa, Lautaro Martinez e Lukaku. Il belga sarà presente per via della “grazia” ricevuta dal presidente della FIGC Gabriele Gravina.SportFace.

Allenatore: Allegri
Indisponibili: Kean, Vlahovic, Kaio Jorge 
Squalificati: Cuadrado
Arbitro: Doveri (sez. Roma); VAR: Di Paolo
Juventus - sempre tenendo presente che sarà necessario che l'Inter non perda in casa contro la Lazio. Occhio anche al cartellino: sia Osimhen che Kim sono diffidati, e con un giallo salterebbero la prossima in programma questa sera a San Siro, sono tanti i giocatori a rischio squalifica in vista della finale Ecco tutti i diffidati di Inter e Juventus: Marcelo Brozovic Joaquin Correa

Verso Inter-Juve LIVE: probabili formazioni, convocati e tutti i diffidati

Romelu Lukaku ha ricevuto la grazia ed è a disposizione di Inter-Juventus, ma per l'attaccante c'è comunque un rischio per stasera.Diffidati Inter-Juve Coppa Italia, a San Siro si gioca il ritorno delle semifinali che mette in palio un posto nell'atto conclusivo di Roma ...