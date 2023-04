Diffidati Inter-Juve | in 10 a rischio squalifica verso la finale di Coppa Italia

(Di mercoledì 26 aprile 2023)– Questa sera a San Siro si disputerà la gara di ritorno delle semifinali che metterà in palio un posto nell’atto conclusivo dellache si terrà il 24 maggio a Roma.ntus arrivano dall’1-1 dell’Allianz Stadium e questo, in pratica, trasforma il secondo atto della sfida L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Allenatore: AllegriIndisponibili: Kean, Vlahovic, Kaio Jorge Squalificati: Cuadrado: Danilo, Miretti, PerinArbitro: Doveri (sez. Roma); VAR: Di Paolo Juventus -all'andata (LaPresse) -...... in programma questa sera a San Siro, sono tanti i giocatori a rischio squalifica in vista della finale Ecco tutti idie Juventus- IMarcelo Brozovic Joaquin Correa ...SITUAZIONE DISCIPLINARE: Brozovic, Correa, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez, Lukaku, Onana. Squalificato: Handanovic. JUVENTUS: Danilo, Miretti, Perin. Squalificato: ...

Coppa Italia, i diffidati di Inter-Juve e Fiorentina-Cremonese Sky Sport

MILANO - A questo punto manca soltanto Dzeko. Lautaro e Correa, infatti, si sono sbloccati contro il Benfica, con il Toro che ha fatto pure il bis domenica ad Empoli. E, sempre in Toscana, Lukaku è to ...Questa sera Inter e Juventus si sfideranno A San Siro con in palio l'accesso alla finale di Coppa Italia. Diversi i giocatori che rischiano di saltarla.