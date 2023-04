Diffamò il comico Dado sui social | a processo l' ex suocero della figlia | ' Non lavoro più | temo per la mia salute mentale'

Secondo l'accusa, ilsarebbe stato oggetto di oltre 500 messaggi diffamatori pubblicati sui social attraverso almeno dieci profili fasulli, dunque creati con l'intento di diffamarlo e mettere ...Secondo l'impianto accusatorio l'uomo avrebbe preso di mira per mesi il, parte lesa nel processo, con circa 500 messaggi diffamatori pubblicati sui social attraverso almeno dieci profili "fake"...o Giuseppe Bologna commentò un post scritto da Giacomo Tranchida, definendolo 'meschino, falso, mendace, poverino, insipiente,'. = '1675865855' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' ...